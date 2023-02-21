Кондюрина Ирина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Кондюрин Василий Аполлонович
Отец ребёнка: Кондюрин Аполлон Степанович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Александра Аполлоновна
Отец ребёнка: Кондюрин Аполлон Степанович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Таисия Аполлоновна
Отец ребёнка: Кондюрин Аполлон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно