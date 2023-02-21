Кондюрина Ирина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Ирина Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кондюрин Василий Аполлонович

Отец ребёнка: Кондюрин Аполлон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Александра Аполлоновна

Отец ребёнка: Кондюрин Аполлон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Таисия Аполлоновна

Отец ребёнка: Кондюрин Аполлон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Аполлон Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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