Кондюрина Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Екатерина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

13.09.1847

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кондюрин Николай Степанович

Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кондюрин Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кондюрин Наум Степанович

Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1847

Сын: Кондюрин Петр Степанович

Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Степан Наумович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.09.1847
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Родами
Похороны
15.09.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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