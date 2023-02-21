Кондюрина Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти13.09.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Кондюрин Николай Степанович
Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кондюрин Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович
Рождение ребёнка
14.09.1847
Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1847
Причина смерти: Родами
Похороны
15.09.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя