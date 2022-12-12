Кондюрин Наум Степанович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
21.11.1873
Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульского уезда села Галанова крестьянин Михаил Александров Глухов | По невесте | Бирский купеческий сын Иван Алексеев Уткин
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Кондюрин Алексей Наумович
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1881
Сын: Кондюрин Константин Наумович
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1910
Дочь: Мария Наумовна
Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: Шаповалова Галина Наумовна
Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Колдомова Ольга Наумовна
Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна
Рождение ребёнка
04.08.1915
Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Соколова Ксения Наумовна
Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно