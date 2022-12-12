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Кондюрин Наум Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Кондюрин Степан Наумович

Мать: Кондюрина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.11.1873

Жена: Кондюрина Анастасия Евлампиевна

Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульского уезда села Галанова крестьянин Михаил Александров Глухов | По невесте | Бирский купеческий сын Иван Алексеев Уткин
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кондюрин Алексей Наумович

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1881

Сын: Кондюрин Константин Наумович

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Кондюрин Павел Наумович

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.04.1910

Дочь: Мария Наумовна

Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: Шаповалова Галина Наумовна

Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Колдомова Ольга Наумовна

Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1915

Сын: Кондюрин Степан Наумович

Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Соколова Ксения Наумовна

Мать ребёнка: Кондюрина Анастасия Евлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Елизавета Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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