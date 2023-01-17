Кондюрин Константин Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрин Константин Наумович

Кондюрин Константин Наумович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.08.1881

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1881

Отец: Кондюрин Наум Степанович

Мать: Кондюрина Елизавета Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.08.1881
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Константин Иванов Кондюрин и купеческая жена Анна Иванова Кондюрина
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1882
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close