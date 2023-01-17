Кондюрин Константин Наумович
Место рождения
Дата рождения09.08.1881
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1881
Крещение
09.08.1881
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Константин Иванов Кондюрин и купеческая жена Анна Иванова Кондюрина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1882