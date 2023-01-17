Кондюрина (Сапожникова) Анастасия Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Сапожникова) Анастасия Евлампиевна

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Место рождения

Касёвская волость, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

1888

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.11.1873

Муж: Кондюрин Наум Степанович

Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульского уезда села Галанова крестьянин Михаил Александров Глухов | По невесте | Бирский купеческий сын Иван Алексеев Уткин
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Касёвская волость, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1910

Дочь: Мария Наумовна

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: Шаповалова Галина Наумовна

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Колдомова Ольга Наумовна

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1915

Сын: Кондюрин Степан Наумович

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Соколова Ксения Наумовна

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1970
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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