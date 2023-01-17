Кондюрина (Сапожникова) Анастасия Евлампиевна
Место рожденияКасёвская волость, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения1888
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.11.1873
Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульского уезда села Галанова крестьянин Михаил Александров Глухов | По невесте | Бирский купеческий сын Иван Алексеев Уткин
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Касёвская волость, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1910
Дочь: Мария Наумовна
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: Шаповалова Галина Наумовна
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Колдомова Ольга Наумовна
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1915
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Соколова Ксения Наумовна
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1970