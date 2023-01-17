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(Кондюрина) Мария Наумовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.04.1910

Дата смерти

27.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1910

Отец: Кондюрин Наум Степанович

Мать: Кондюрина Анастасия Евлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.04.1910
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.05.1910
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
29.05.1910
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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