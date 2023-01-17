(Кондюрина) Мария Наумовна
Место рождения
Дата рождения08.04.1910
Дата смерти27.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1910
Крещение
10.04.1910
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.05.1910
Похороны
29.05.1910
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя