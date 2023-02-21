Кондюрина Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти25.12.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Кондюрин Алексей Наумович
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович
Рождение ребёнка
09.08.1881
Сын: Кондюрин Константин Наумович
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.12.1906
Причина смерти: От чахотки