Кондюрина Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

25.12.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кондюрин Алексей Наумович

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1881

Сын: Кондюрин Константин Наумович

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Кондюрин Павел Наумович

Отец ребёнка: Кондюрин Наум Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Наум Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
25.12.1906
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
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