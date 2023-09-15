Сивинцова (Федоровых) Агафия Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова (Федоровых) Агафия Авдеевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Федоровых Авдей Иоакимович

Мать: Федоровых Домника Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сивинцов Степан Ефимович

Отец ребёнка: Сивинцов Ефим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Сивинцов Ефим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Сивинцов Ефим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1862

Муж: Сивинцов Ефим Саввич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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