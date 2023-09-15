Сивинцова (Федоровых) Агафия Авдеевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Сивинцов Ефим Саввич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Сивинцов Ефим Саввич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Сивинцов Ефим Саввич
Бракосочетание
03.02.1862
Муж: Сивинцов Ефим Саввич
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно