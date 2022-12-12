Федоровых Татьяна Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федоровых Константин Васильевич
Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Федоровых Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно