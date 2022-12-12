Федоровых Татьяна Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровых Татьяна Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Федоровых Константин Васильевич

Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федоровых Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Авдиев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Федоровых Василий Авдеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоровых Василий Авдеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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