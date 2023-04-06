Мулина (Чумакова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМулина (Чумакова) Анна Егоровна

Мулина (Чумакова) Анна Егоровна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Чумаков Егор Павлович

Мать: Чумакова Марфа Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1816

Муж: Мулин Поликарп Харитонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мулин Федот Поликарпович

Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1823
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close