Мулина (Чумакова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Чумаков Егор Павлович
Мать: Чумакова Марфа Архиповна
Бракосочетание
11.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823