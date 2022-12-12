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Мулин Поликарп Харитонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.02.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1799

Отец: Мулин Харитон Васильевич

Мать: Мулина Агафия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемником был того ж завода Христорождественской церкви пономарь Поликарп Плотников
Бракосочетание
11.02.1816

Жена: Мулина Анна Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мулин Федот Поликарпович

Мать ребёнка: Мулина Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Китаева Анастасия Поликарповна

Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мулин Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мулин Павел Поликарпович

Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мулин Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ксения Поликарповна

Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мулин Михаил Поликарпович

Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мулина Евдокия Андриановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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