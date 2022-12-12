Мулин Поликарп Харитонович
Место рождения
Дата рождения27.02.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1799
Крещение
03.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемником был того ж завода Христорождественской церкви пономарь Поликарп Плотников
Бракосочетание
11.02.1816
Жена: Мулина Анна Егоровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Мулина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Китаева Анастасия Поликарповна
Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мулин Григорий Поликарпович
Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ксения Поликарповна
Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мулин Михаил Поликарпович
Мать ребёнка: Мулина Евдокия Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно