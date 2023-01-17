Мулина Евдокия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулина Евдокия Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Китаева Анастасия Поликарповна

Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мулин Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мулин Павел Поликарпович

Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мулин Григорий Поликарпович

Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ксения Поликарповна

Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мулин Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулин Поликарп Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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