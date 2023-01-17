Мулина Евдокия Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Китаева Анастасия Поликарповна
Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мулин Григорий Поликарпович
Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ксения Поликарповна
Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мулин Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Мулин Поликарп Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно