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Мулин Павел Поликарпович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мулин Поликарп Харитонович

Мать: Мулина Евдокия Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1847

Жена: Евдокия Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Алексий Леонтьев
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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