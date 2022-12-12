Мулин Павел Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
03.02.1847
Жена: Евдокия Васильевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Алексий Леонтьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно