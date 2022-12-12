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Чумаков Василий Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Чумаков Егор Павлович

Мать: Чумакова Марфа Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1806

Жена: Чумакова Домника Григорьевна

Рождение ребёнка
21.02.1807

Дочь: Мариамна Васильевна

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чумаков Никита Васильевич

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Чумаков Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Никиформа Григорьева Фомина сестра Мария
Рождение ребёнка
15.08.1814

Сын: Чумаков Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чумаков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Чумаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Чумаков Флор Васильевич

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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