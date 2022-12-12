Чумаков Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Чумаков Егор Павлович
Мать: Чумакова Марфа Архиповна
Крещение
23.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1806
Рождение ребёнка
21.02.1807
Дочь: Мариамна Васильевна
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Чумаков Никита Васильевич
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Чумаков Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Крещение
07.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Никиформа Григорьева Фомина сестра Мария
Рождение ребёнка
15.08.1814
Сын: Чумаков Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Чумакова Домника Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно