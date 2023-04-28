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Чумаков Лаврентий Васильевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.08.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1814

Отец: Чумаков Василий Егорович

Мать: Чумакова Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1847

Дочь: Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Чумакова Надежда Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Надежда Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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