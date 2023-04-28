Чумаков Лаврентий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1814
Крещение
16.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1847
Дочь: Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Чумакова Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно