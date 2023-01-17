(Чумакова) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения?.07.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1804
Отец: Чумаков Егор Павлович
Мать: Чумакова Марфа Архиповна
Крещение
15.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник дьячек Савин Плетенев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно