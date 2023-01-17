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(Чумакова) Евдокия Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.07.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1804

Отец: Чумаков Егор Павлович

Мать: Чумакова Марфа Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник дьячек Савин Плетенев
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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