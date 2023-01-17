Ширшова (Китаева) Надежда Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова (Китаева) Надежда Никитична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Китаев Никита Константинович

Мать: Китаева Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1849

Муж: Ширшов Иван Лаврентьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1849

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ширшов Павел Иванович

Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1852

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1855

Сын: Ширшов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шуравина Хиония Ивановна

Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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