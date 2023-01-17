Ширшова (Китаева) Надежда Никитична
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Крещение
15.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1849
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
13.02.1852
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
13.01.1855
Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шуравина Хиония Ивановна
Отец ребёнка: Ширшов Иван Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно