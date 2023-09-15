Землянникова (Савастьянова) Матрона Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемлянникова (Савастьянова) Матрона Мироновна

Землянникова (Савастьянова) Матрона Мироновна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Савастьянов Мирон Иванович

Мать: Савастьянова Евдокия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1812

Муж: Землянников Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Землянников Козма Иванович

Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Землянников Федор Иванович

Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1814

Сын: Землянников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Китаева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Осипова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Землянников Степан Иванович

Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close