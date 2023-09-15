Землянникова (Савастьянова) Матрона Мироновна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
01.02.1812
Рождение ребёнка
1812
Сын: Землянников Козма Иванович
Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Землянников Федор Иванович
Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.11.1814
Сын: Землянников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Китаева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Осипова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Землянников Степан Иванович
Отец ребёнка: Землянников Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно