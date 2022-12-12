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Землянников Козма Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

17.02.1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Землянников Иван Петрович

Мать: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Землянникова Матрона Кондратьевна

Бымовского завода единоверческая Петропавловская церковь, Бымовский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Тысяцкой Бымовскаго завода прикащик Яков Кузнецов и сваха Татьяна Николаева Кузнецова, поезжане(?) Александр и Петр Кузнецовы
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1837

Сын: Землянников Андрей Козмич

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1840

Сын: Землянников Ефим Козмич

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Козминична

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1843

Сын: Землянников Александр Козмич

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Сын: Землянников Иван Козмич

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Землянников Тимофей Козмич

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Землянников Матвей Козмич

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
17.02.1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
19.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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