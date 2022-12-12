Землянников Козма Иванович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти17.02.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1812
Бракосочетание
26.01.1836
Бымовского завода единоверческая Петропавловская церковь, Бымовский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Тысяцкой Бымовскаго завода прикащик Яков Кузнецов и сваха Татьяна Николаева Кузнецова, поезжане(?) Александр и Петр Кузнецовы
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1837
Сын: Землянников Андрей Козмич
Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна
Крещение
11.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1840
Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Козминична
Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна
Рождение ребёнка
28.11.1843
Сын: Землянников Александр Козмич
Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна
Крещение
15.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Землянников Тимофей Козмич
Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Землянников Матвей Козмич
Мать ребёнка: Землянникова Матрона Кондратьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1850
Причина смерти: От горячки
Похороны
19.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя