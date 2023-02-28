Землянников Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Крещение
28.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Сын: Землянников Николай Степанович
Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анфиса Степановна
Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Землянников Всеволод Степанович
Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Землянников Феоктист Степанович
Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатка Татиана Васильева Кашмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Степановна
Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянников Иван Степанович
Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно