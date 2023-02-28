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Землянников Степан Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Землянников Иван Петрович

Мать: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Сын: Землянников Николай Степанович

Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анфиса Степановна

Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Землянников Всеволод Степанович

Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Землянников Феоктист Степанович

Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатка Татиана Васильева Кашмина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Степановна

Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянников Иван Степанович

Мать ребёнка: Землянникова Васса Анемподистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянникова Васса Анемподистовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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