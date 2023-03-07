Землянников Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
21.11.1873
Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульского уезда села Галанова крестьянин Михаил Александров Глухов | По невесте | Бирский купеческий сын Иван Алексеев Уткин
Рождение ребёнка
07.04.1875
Сын: Землянников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Землянникова Елизавета Леонтьевна
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
06.09.1883
Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно