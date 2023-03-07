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Землянников Николай Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Землянников Степан Иванович

Мать: Землянникова Васса Анемподистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.11.1873

Жена: Землянникова Елизавета Леонтьевна

Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульского уезда села Галанова крестьянин Михаил Александров Глухов | По невесте | Бирский купеческий сын Иван Алексеев Уткин
Рождение ребёнка
07.04.1875

Сын: Землянников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Землянникова Елизавета Леонтьевна

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
06.09.1883
Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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