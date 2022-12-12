Землянникова (Галанова) Елизавета Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Галанов Леонтий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1873
Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульского уезда села Галанова крестьянин Михаил Александров Глухов | По невесте | Бирский купеческий сын Иван Алексеев Уткин
Рождение ребёнка
07.04.1875
Сын: Землянников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Землянников Николай Степанович
Смерть
Неизвестно