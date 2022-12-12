Землянникова (Галанова) Елизавета Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянникова (Галанова) Елизавета Леонтьевна

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Место рождения

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Галанов Леонтий Иванович

Мать: не указана

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.11.1873

Муж: Землянников Николай Степанович

Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульского уезда села Галанова крестьянин Михаил Александров Глухов | По невесте | Бирский купеческий сын Иван Алексеев Уткин
Рождение ребёнка
07.04.1875

Сын: Землянников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Землянников Николай Степанович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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