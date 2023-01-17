Землянникова Васса Анемподистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Землянников Николай Степанович
Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Землянников Всеволод Степанович
Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Землянников Феоктист Степанович
Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Степановна
Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянников Иван Степанович
Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно