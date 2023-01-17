Землянникова Васса Анемподистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянникова Васса Анемподистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Землянников Николай Степанович

Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Землянников Всеволод Степанович

Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Землянников Феоктист Степанович

Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Степановна

Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянников Иван Степанович

Отец ребёнка: Землянников Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянников Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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