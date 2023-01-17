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Землянников Петр Онисимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1762

Дата смерти

?.10.1819

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Землянников Онисим Аристархович

Мать: Землянникова Домника Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Волкова Домника Петровна

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Землянников Ипатий Петрович

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Землянников Иван Петрович

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянникова Агриппина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.10.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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