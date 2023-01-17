Землянников Петр Онисимович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти?.10.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Волкова Домника Петровна
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Землянников Ипатий Петрович
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Землянников Иван Петрович
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1819