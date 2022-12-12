Землянникова Домника Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти01.02.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Землянников Андрей Анисимович
Отец ребёнка: Землянников Онисим Аристархович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Анисимовна
Отец ребёнка: Землянников Онисим Аристархович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Домника Онисимовна
Отец ребёнка: Землянников Онисим Аристархович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Землянников Петр Онисимович
Отец ребёнка: Землянников Онисим Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
01.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Зарыта за отступления от правоверия без христианского погребения
Смерть
01.02.1799