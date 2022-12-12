Землянникова Домника Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемлянникова Домника Афанасьевна

Землянникова Домника Афанасьевна

avatar

Место рождения

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

01.02.1799

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Землянников Андрей Анисимович

Отец ребёнка: Землянников Онисим Аристархович

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ирина Анисимовна

Отец ребёнка: Землянников Онисим Аристархович

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Домника Онисимовна

Отец ребёнка: Землянников Онисим Аристархович

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Землянников Петр Онисимович

Отец ребёнка: Землянников Онисим Аристархович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянников Онисим Аристархович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
01.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Зарыта за отступления от правоверия без христианского погребения
Смерть
01.02.1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close