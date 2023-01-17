Землянников Онисим Аристархович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиДо 1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Землянников Андрей Анисимович
Мать ребёнка: Землянникова Домника Афанасьевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Анисимовна
Мать ребёнка: Землянникова Домника Афанасьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Домника Онисимовна
Мать ребёнка: Землянникова Домника Афанасьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Землянников Петр Онисимович
Мать ребёнка: Землянникова Домника Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1799