Землянников Онисим Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянников Онисим Аристархович

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Место рождения

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

До 1799

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Землянников Андрей Анисимович

Мать ребёнка: Землянникова Домника Афанасьевна

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ирина Анисимовна

Мать ребёнка: Землянникова Домника Афанасьевна

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Домника Онисимовна

Мать ребёнка: Землянникова Домника Афанасьевна

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Землянников Петр Онисимович

Мать ребёнка: Землянникова Домника Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянникова Домника Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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