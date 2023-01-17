Прохорова (Земляникова) Наталья Ипатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Земляникова) Наталья Ипатьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Землянников Ипатий Петрович

Мать: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.02.1840

Муж: Прохоров Парфений Акиндинович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1843

Сын: Прохоров Владимир Парфеньевич

Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1844

Дочь: Параскева Парфеньевна

Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Парфеновна

Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Парфеновна

Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Прохоров Дмитрий Парфеньевич

Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Парфеновна

Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Прохоров Родион Парфеньевич

Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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