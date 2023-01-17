Прохорова (Земляникова) Наталья Ипатьевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1843
Сын: Прохоров Владимир Парфеньевич
Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович
Рождение ребёнка
23.10.1844
Дочь: Параскева Парфеньевна
Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Парфеновна
Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Надежда Парфеновна
Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прохоров Дмитрий Парфеньевич
Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Парфеновна
Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Прохоров Родион Парфеньевич
Отец ребёнка: Прохоров Парфений Акиндинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно