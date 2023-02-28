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Прохоров Парфений Акиндинович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Прохоров Акиндин Феоктистович

Мать: Прохорова Елена Дмитриевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.02.1840

Жена: Прохорова Наталья Ипатьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1843

Сын: Прохоров Владимир Парфеньевич

Мать ребёнка: Прохорова Наталья Ипатьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1844

Дочь: Параскева Парфеньевна

Мать ребёнка: Прохорова Наталья Ипатьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Парфеновна

Мать ребёнка: Прохорова Наталья Ипатьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Парфеновна

Мать ребёнка: Прохорова Наталья Ипатьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Прохоров Дмитрий Парфеньевич

Мать ребёнка: Прохорова Наталья Ипатьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Парфеновна

Мать ребёнка: Прохорова Наталья Ипатьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Прохоров Родион Парфеньевич

Мать ребёнка: Прохорова Наталья Ипатьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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