Сапожников Степан Сидорович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сапожников Ерофей Степанович
Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Евсевиевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сапожников Иван Степанович
Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Евсевиевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Евсевиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно