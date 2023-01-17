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Сапожников Степан Сидорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Сапожников Сидор Степанович

Мать: Сапожникова Фекла Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сапожников Ерофей Степанович

Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сапожников Иван Степанович

Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Надежда Евсевиевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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