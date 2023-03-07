Парыгина (Сапожникова) Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Сапожникова) Евдокия Сидоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сапожников Сидор Степанович

Мать: Сапожникова Фекла Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Тимофея Трофимова Парыгина жена Евдокия Сидорова
Крещение
28.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Парыгин Тимофей Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Тимофей Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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