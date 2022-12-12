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Парыгин Тимофей Трофимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

15.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Трубин Трофим Иванович

Мать: Трубина Екатерина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Парыгина Евдокия Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Евдокия Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
15.02.1893
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От простуды
Похороны
17.02.1893
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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