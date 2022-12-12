Парыгин Тимофей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти15.02.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Парыгина Евдокия Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1893
Причина смерти: От простуды
Похороны
17.02.1893
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя