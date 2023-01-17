Дьяков Яков Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяков Яков Гавриилович

Дьяков Яков Гавриилович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Мать: Дьякова Екатерина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1809

Жена: Зайцова Акилина Максимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Зайцова Акилина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1814
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close