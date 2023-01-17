Дьяков Яков Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Зайцова Акилина Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814