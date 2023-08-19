Ведениева (Кондюрина) Ефимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведениева (Кондюрина) Ефимия Андреевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

30.10.1846

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кондюрин Андрей Михайлович

Мать: Кондюрина Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1806

Муж: Веденеев Яков Сергеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1806

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Жилина Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ведениев Прокопий Яковлевич

Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Епистима Яковлевна

Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ведениев Иосаф Яковлевич

Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
30.10.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От водянки
Похороны
01.11.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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