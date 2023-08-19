Ведениева (Кондюрина) Ефимия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти30.10.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
26.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1806
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Жилина Гликерия Яковлевна
Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ведениев Прокопий Яковлевич
Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Епистима Яковлевна
Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Веденеев Яков Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1846
Причина смерти: От водянки
Похороны
01.11.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не была исповедана и причащаема св. таин | Без отпетия приходском кладбище