Ведениев Иосаф Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ведениев Василий Иосафович
Мать ребёнка: Ведениева 1-я Ведениева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Ведениева Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Ведениева Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ведениева 1-я Ведениева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно