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Ведениев Иосаф Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Веденеев Яков Сергеевич

Мать: Ведениева Ефимия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ведениев Василий Иосафович

Мать ребёнка: Ведениева 1-я Ведениева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ведениев Петр Иосафович

Мать ребёнка: Ведениева Анна Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Ведениева Анна Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведениева Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведениева 1-я Ведениева

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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