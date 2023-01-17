(Манохина) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.08.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1800
Отец: Манохин Иван Петрович
Крещение
01.09.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Тита Иванова жена Анна Яковлева
Крещение
16.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно