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(Манохина) Наталия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.08.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1800

Отец: Манохин Иван Петрович

Мать: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.09.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Тита Иванова жена Анна Яковлева
Крещение
16.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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