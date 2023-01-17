Манохина (Шутова) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Шутова) Агриппина Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Шутов Петр Федорович

Мать: Шутова Марина Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1807

Сын: Манохин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Манохин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Колотова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Манохин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Манохин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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