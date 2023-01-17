Манохина (Шутова) Агриппина Петровна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Шутов Петр Федорович
Мать: Шутова Марина Романовна
Рождение ребёнка
15.01.1807
Сын: Манохин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Манохин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Колотова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Манохин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Манохин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно