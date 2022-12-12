(Манохина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.06.1805
Дата смерти02.11.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1805
Отец: Манохин Иван Петрович
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
02.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
02.11.1805