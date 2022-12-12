Кондюрина (Манохина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрина (Манохина) Анна Ивановна

Кондюрина (Манохина) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Манохин Иван Петрович

Мать: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1814

Муж: Кондюрин Иван Миронович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1818

Сын: Кондюрин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1819

Дочь: Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.10.1820

Дочь: Козминых Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кондюрин Семен Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1825

Сын: Кондюрин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кондюрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close