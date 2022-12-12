Кондюрина (Манохина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Манохин Иван Петрович
Бракосочетание
06.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович
Рождение ребёнка
23.01.1818
Сын: Кондюрин Василий Иванович
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович
Рождение ребёнка
?.01.1819
Дочь: Лукия Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович
Рождение ребёнка
08.10.1820
Дочь: Козминых Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович
Рождение ребёнка
24.03.1825
Сын: Кондюрин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно