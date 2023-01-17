Кондюрин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кондюрин Иван Миронович
Мать: Кондюрина Анна Ивановна
Крещение
21.03.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Кондюрина Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Фекла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно