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Кондюрин Яков Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кондюрин Иван Иванович

Мать: Кондюрина Фекла Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.1898

Сын: Кондюрин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Кондюрина Пелагея Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Кондюрин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кондюрина Пелагея Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Пелагея Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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