Кондюрин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Кондюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1898
Сын: Кондюрин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Кондюрина Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Кондюрин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кондюрина Пелагея Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно