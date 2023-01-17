Кондюрин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения24.03.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1825
Отец: Кондюрин Иван Миронович
Мать: Кондюрина Анна Ивановна
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1847
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно