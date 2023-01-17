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Кондюрин Алексей Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.03.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1825

Отец: Кондюрин Иван Миронович

Мать: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1847

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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