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(Кондюрина) Лукия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.01.1819

Дата смерти

15.11.1819

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1819

Отец: Кондюрин Иван Миронович

Мать: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.11.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.11.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Худобой | 10 м-цев
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