(Кондюрина) Лукия Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.01.1819
Дата смерти15.11.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1819
Отец: Кондюрин Иван Миронович
Мать: Кондюрина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.11.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.11.1819
Причина смерти: Худобой | 10 м-цев