Козминых (Кондюрина) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых (Кондюрина) Фекла Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.10.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1820

Отец: Кондюрин Иван Миронович

Мать: Кондюрина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сухов Ефрем Тарасович

Отец ребёнка: Козминых Тарас Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мичкова Анна Тарасовна

Отец ребёнка: Козминых Тарас Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козминых Тарас Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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