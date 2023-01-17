Козминых (Кондюрина) Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1820
Отец: Кондюрин Иван Миронович
Мать: Кондюрина Анна Ивановна
Крещение
08.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Козминых Тарас Козмич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мичкова Анна Тарасовна
Отец ребёнка: Козминых Тарас Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно