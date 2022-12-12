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Моксунова (Чурина) Ирина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Чурин Иван Федорович

Мать: Чурина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1800

Муж: Моксунов Иван Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Манохина Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Моксунов Яков Иванович

Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Моксунов Ермолай Иванович

Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мамонтова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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