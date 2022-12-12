Моксунова (Чурина) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Чурин Иван Федорович
Бракосочетание
09.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Манохина Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Моксунов Ермолай Иванович
Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мамонтова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Моксунов Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно