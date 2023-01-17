Чурин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1792 и 1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чурин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Чурина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Моксунова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Чурина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чурина Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1792 и 1799