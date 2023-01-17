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Чурин Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1792 и 1799

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чурин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Чурин Василий Иванович

Мать ребёнка: Чурина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Моксунова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Чурина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чурина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурина Евдокия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1792 и 1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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