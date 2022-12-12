Мамонтова (Моксунова) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Моксунов Иван Андреевич
Мать: Моксунова Ирина Ивановна
Бракосочетание
12.06.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1843
Сын: Мамонтов Петр Севастьянович
Отец ребёнка: Мамонтов Севастьян Галактионович
Рождение ребёнка
02.07.1844
Дочь: Агриппина Севастьяновна
Отец ребёнка: Мамонтов Севастьян Галактионович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мамонтов Дмитрий Севастьянович
Отец ребёнка: Мамонтов Севастьян Галактионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1849