Мамонтова (Моксунова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Моксунова) Марина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Моксунов Иван Андреевич

Мать: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.06.1840

Муж: Мамонтов Севастьян Галактионович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1843

Сын: Мамонтов Петр Севастьянович

Отец ребёнка: Мамонтов Севастьян Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1844

Дочь: Агриппина Севастьяновна

Отец ребёнка: Мамонтов Севастьян Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мамонтов Дмитрий Севастьянович

Отец ребёнка: Мамонтов Севастьян Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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