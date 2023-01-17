Моксунов Ермолай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоксунов Ермолай Иванович

Моксунов Ермолай Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Моксунов Иван Андреевич

Мать: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1837

Жена: Моксунова Васса Федотовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Ермолаевна

Мать ребёнка: Моксунова Васса Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Моксунов Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: Моксунова Васса Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close