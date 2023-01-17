Моксунова (Соцкова) Васса Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоксунова (Соцкова) Васса Федотовна

Моксунова (Соцкова) Васса Федотовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.07.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1819

Отец: Соцков Федот Васильевич

Мать: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1837

Муж: Моксунов Ермолай Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Моксунов Ермолай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Моксунов Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Моксунов Ермолай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close