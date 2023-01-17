Моксунова (Соцкова) Васса Федотовна
Место рождения
Дата рождения?.07.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1819
Бракосочетание
29.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Моксунов Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1844
Сын: Моксунов Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Моксунов Ермолай Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно