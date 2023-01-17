Соцкова (Балакина) Анисия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
17.07.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступлением от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
16.12.1804
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Соцков Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Соцков Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Соцков Прокопий Федотович
Отец ребёнка: Соцков Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Соцков Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагия Федотовна
Отец ребёнка: Соцков Федот Васильевич
Рождение ребёнка
?.07.1819
Дочь: Моксунова Васса Федотовна
Отец ребёнка: Соцков Федот Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Иулитта Федотовна
Отец ребёнка: Соцков Федот Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно