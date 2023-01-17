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Соцков Федот Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Соцков Василий Иванович

Мать: Соцкова Мария Яковлева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.07.1802

Жена: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступлением от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
16.12.1804

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Соцков Петр Федотович

Мать ребёнка: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Соцков Прокопий Федотович

Мать ребёнка: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Соцков Елисей Федотович

Мать ребёнка: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагия Федотовна

Мать ребёнка: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1819

Дочь: Моксунова Васса Федотовна

Мать ребёнка: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Иулитта Федотовна

Мать ребёнка: Соцкова Анисия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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